В Украине обновили ПДД: какие изменения для водителей

Для водителей кое-что изменится в Правилах дорожного движения. Это сделали для того, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

О новациях сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Изменения были внесены на заседании Кабинета министров Украины в пятницу 20 октября.

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Что именно изменится в ПДД

Речь идет о перевозке детей и включении фар.

Обязанностью водителей является включение дневных ходовых огней при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов. Если в конструкции вашего транспортного средства таких огней нет – включайте ближний свет фар.

Также законодательно закреплен запрет перевозить детей младше 150 сантиметров, если в транспортном средстве нет "детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства".

Еще нельзя перевозить малышей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев. К сожалению, о каких именно случаях идет речь, не указано.

И последнее изменение в ПДД – уточнили перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

В Украине ремонтируют дороги

Включение фар необходимо как для безопасности водителей, так и для безопасности пешеходов. Ведь заметить друг друга в осенне-зимней тьме, особенно перед возможным блэкаутом, очень сложно. Впрочем, пешеходы могут позаботиться о себе и носить на одежде светоотражащающие элементы. Была даже идея ввести штрафы , если на пешеходе в темное время суток не будет светоотражающих лент, наклеек или других элементов. Другая идея касалась штрафов за пугающую жителей громкую езду . И хотя еще нет санкций за это, мы можем пойти друг другу навстречу и относиться с уважением и без страха быть наказанным.

Несмотря на войну, все же нужно вести ремонт изношенного дорожного покрытия. В госбюджете на 2024 год заложили минимально средств на это, но Денис Шмыгаль уверяет: деньги есть в резервном фонде.