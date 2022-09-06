В Украине окончательно запретили "Партию Шария"
Источник:СБУ
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы Партия Шария и окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.
Соответствующее решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа президента и решения СНБО.
Внимание Шарий сдулся: как отреагировали украинцы на задержание пророссийского блогера – подборка мемов
Почему запретили партию Шария: что установила СБУ
- причастность ее лидера Анатолия Шария и ведущих функционеров к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
- распространение антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- подрыв государственной безопасности; пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии России.
В СБУ напомнили, что в мае Шария задержали в Испании, а в Украине его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. .
По материалам этого производства инициирован вопрос об экстрадиции Шария в Украину.
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу российских структур,
– добавили в спецслужбе.
Смотрите больше – в чем Украина обвиняет Анатолия Шария: видео