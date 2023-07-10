Rheinmetall, несмотря на угрозу обстрелов, открывает завод в Украине: какое оружие будут производить

Компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Немецкая компания откроет завод в партнерстве с "Укроборонпром", несмотря на то, что на территории Украины идет война.

Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие 12 недель. Завод будет расположен в западной части страны.

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Украинцев будут учить обслуживать танки и другую бронетехнику

Гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что крупнейший в Германии производитель вооружений будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, изготовляемую на заводе.

Армин Паппергер подчеркнул, что украинцы должны сами себе помочь и не ждать помощи от европейцев или американцев.

В начале 2023 года компания сообщила, что рассчитывает открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро, который способен выпускать около 400 танков в год.

Теперь же Паппергер заявил, что на заводе по лицензии будут строить и ремонтировать бронетранспортер "Фукс".

Паппергер ответил на угрозы Медведева

. Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", которому также будет принадлежать предприятие. В мае компании объявили о заключении соглашения о наращивании "оборонного технологического потенциала" Украины.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет ответный удар по любому предприятию Rheinmetall в Украине. Паппергер заявил, что завод может быть защищен от российского нападения.

Существует множество заводов, производящих военную продукцию (на территории Украины – 24 Канал). Это просто еще один из них, и мы можем защитить и его,

– сказал он.

Боеприпасы важнее танков