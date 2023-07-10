Rheinmetall, несмотря на угрозу обстрелов, открывает завод в Украине: какое оружие будут производить
Источник:CNN
Компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Немецкая компания откроет завод в партнерстве с "Укроборонпром", несмотря на то, что на территории Украины идет война.
Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в ближайшие 12 недель. Завод будет расположен в западной части страны.
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Украинцев будут учить обслуживать танки и другую бронетехнику
Гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что крупнейший в Германии производитель вооружений будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, изготовляемую на заводе.
Армин Паппергер подчеркнул, что украинцы должны сами себе помочь и не ждать помощи от европейцев или американцев.
В начале 2023 года компания сообщила, что рассчитывает открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро, который способен выпускать около 400 танков в год.
Теперь же Паппергер заявил, что на заводе по лицензии будут строить и ремонтировать бронетранспортер "Фукс".
Паппергер ответил на угрозы Медведева
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия нанесет ответный удар по любому предприятию Rheinmetall в Украине. Паппергер заявил, что завод может быть защищен от российского нападения.
Существует множество заводов, производящих военную продукцию (на территории Украины – 24 Канал). Это просто еще один из них, и мы можем защитить и его,
– сказал он.
Боеприпасы важнее танков
- По словам Паппергера, на данный момент обеспечение снабжения боеприпасами является более приоритетной задачей, чем создание новых танков.
- Он сообщил, что в следующем году Rheinmetall увеличит годовое производство артиллерийских снарядов с 100 тысяч до 600 тысяч штук, и большая часть этой дополнительной продукции будет предназначена для поставки в Украину.
- Теоретически, добавил он, Rheinmetall может обеспечить 60% артиллерийских боеприпасов, необходимых Украине.