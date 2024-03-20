Бровары будут писать иначе, а Червоноград получит имя известного деятеля: 5 городов Украины переименуют
Источник:Роман Лозинский
В Украине продолжается процесс дерусификации названий населенных пунктов. Так, в парламенте готовят переименование нескольких городов и более сотни поселков.
20 марта Комитет госвласти, місцсамоврядування, регрозвития и градостроительства принял решение об изменении названий ряда населенных пунктов. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.
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Какие города переименуют
По словам чиновника, соответствующее решение должна еще согласовать Верховная Рада. Впрочем, сейчас депутаты уже подготовили новые названия для 5 городов и 104 поселка.
Так, город Червоноград, что на Львовщине, будет носить фамилию известного религиозного деятеля, одного из соучредителей ЗУНР Андрея Шептицкого.
Город Южный в Одесской области будет называться Порт-Аненталь.
Павлоград на Днепропетровщине станет Матвеевым, а Синельниково Риднопольем.
Бровары, что на Киевщине, теперь будут иметь иное правописание и будут произноситься как Бровари.
В Украине переименуют 104 поселка / Фото Роман Лозинский
Среди поселков, которые получат дерусифицированные названия, – населенные пункты в разных областях. В частности,
- на Херсонщине: село Максима Горького – село Счастливое;
- на Днепропетровщине: село Александрополь – село Луговое;
- на Житомирщине: поселок Першотравенск – поселок Фарфоровое;
- на Закарпатье: село Пушкино – село Межлесное;
- в Хмельницкой области: село Русская Буда – Розсохская Буда.
Что предшествовало
- Летом 2023 года Украинский институт национальной памяти сделал профессиональный вывод о том, что название "Червоноград" связано с реализацией советской политики и относится к символике российской имперскости.
- Осенью завершилось электронное голосование по переименованию города. Большинство голосов высказались за то, чтобы оставить старое название. Из более 65-тысячного города в голосовании приняли участие 2823 человек.
- Среди вариантов, которые предлагались, были: Бобинск, Буг, Бужаны, Бужанск, Клюсов, Кристинополь, Новый Двор, Сагайдачный, Украинослав, Христинополь, Червень, Шевченко, Шептицкий.
- Известно, что второе место заняло название Кристинополь, а третье – Шептицкий.