Бровары будут писать иначе, а Червоноград получит имя известного деятеля: 5 городов Украины переименуют

20 марта 2024, 19:15
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Роман Лозинский

В Украине продолжается процесс дерусификации названий населенных пунктов. Так, в парламенте готовят переименование нескольких городов и более сотни поселков.

20 марта Комитет госвласти, місцсамоврядування, регрозвития и градостроительства принял решение об изменении названий ряда населенных пунктов. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

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Какие города переименуют

По словам чиновника, соответствующее решение должна еще согласовать Верховная Рада. Впрочем, сейчас депутаты уже подготовили новые названия для 5 городов и 104 поселка.

Так, город Червоноград, что на Львовщине, будет носить фамилию известного религиозного деятеля, одного из соучредителей ЗУНР Андрея Шептицкого.

Город Южный в Одесской области будет называться Порт-Аненталь.

Павлоград на Днепропетровщине станет Матвеевым, а Синельниково Риднопольем.

Бровары, что на Киевщине, теперь будут иметь иное правописание и будут произноситься как Бровари.

В Украине переименуют 104 поселка / Фото Роман Лозинский

Среди поселков, которые получат дерусифицированные названия, – населенные пункты в разных областях. В частности,

  • на Херсонщине: село Максима Горького – село Счастливое;
  • на Днепропетровщине: село Александрополь – село Луговое;
  • на Житомирщине: поселок Першотравенск – поселок Фарфоровое;
  • на Закарпатье: село Пушкино – село Межлесное;
  • в Хмельницкой области: село Русская Буда – Розсохская Буда.

Что предшествовало

  • Летом 2023 года Украинский институт национальной памяти сделал профессиональный вывод о том, что название "Червоноград" связано с реализацией советской политики и относится к символике российской имперскости.
  • Осенью завершилось электронное голосование по переименованию города. Большинство голосов высказались за то, чтобы оставить старое название. Из более 65-тысячного города в голосовании приняли участие 2823 человек.
  • Среди вариантов, которые предлагались, были: Бобинск, Буг, Бужаны, Бужанск, Клюсов, Кристинополь, Новый Двор, Сагайдачный, Украинослав, Христинополь, Червень, Шевченко, Шептицкий.
  • Известно, что второе место заняло название Кристинополь, а третье – Шептицкий.

Автор: Анастасія Колеснікова