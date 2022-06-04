В Украине погибли четверо добровольцев из Интернационального легиона

Многие иностранные воины приехали в Украину и стали бок о бок с ВСУ на борьбу с российскими захватчиками. Они решили показать всему миру, что стали на сторону добра и не позволят зло воплощать свои планы.

Каждый воин Интернационального легиона – это герой, готовый ценой собственной жизни отстаивать свободу и человеческие ценности, которые хочет подавить Путин в Украине. К сожалению, для некоторых этот бой за победу добра над злом становится последним.

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Утраты в Интернациональном легионе

В боях за свободу Украины погибли 4 невероятно храбрые и мужественные воины, для которых правда и справедливость были выше всего на свете. Рональд Вогелар, Майкл О'Нил, Берн Бенджамин Клавис и Уилфрид Блэррио – это бойцы, жертвенность которых бесценна.

Интернациональный легион и ВСУ уверяют, что память о собратьях навсегда останется в сердцах наших воинов, а каждый украинец всегда будет благодарен этим героям за их невероятный подвиг.

Павшие воины Интернационального легиона: фото

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры сохраняют свое присутствие в Черном море. На 4 кораблях и 1 подводной лодке есть 36 крылатых ракет , обстрел мирных украинских городов до сих пор возможен. Также в акватории Черного моря было замечено 5 больших десантных кораблей врага.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что окончить войну можно еще в этом году. Он добавил, что это его оптимистический прогноз .

А вот советник министра МВД Виктор Анрусив сообщил, что ожидаемое контрнаступление ВСУ откладывается, вероятно, до сентября. Причина – некоторые западные партнеры задерживают передачу тяжелого оружия. Для того чтобы успешно совершать контрнаступательные действия, нужно иметь преимущество в вооружении, но сейчас ситуация примерно равная.

Идет тяжелое сражение за Северодонецк. Оккупанты бросили на штурм города большие силы, но ВСУ удалось не просто удержать населенный пункт – сейчас они пытаются взять его под свой полный контроль. Бои продолжаются, ситуация на поле боя динамична.

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