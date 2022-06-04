Кожен воїн Інтернаціонального легіону – це герой, який готовий ціною власного життя відстоювати свободу та людські цінності, які хоче придушити Путін в Україні. На жаль, для декого цей бій за перемогу добра над злом стає останнім.

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Втрати в Інтернаціональному легіоні

У боях за свободу України загинули 4 неймовірно хоробрі та мужні воїни, для яких правда та справедливість були вищими понад усе на світі. Рональд Вогелар, Майкл О'Ніл, Бьорн Бенджамін Клавіс та Вілфрід Блерріо – це бійці, жертовність яких неоціненна.

Інтернаціональний легіон та ЗСУ запевняють, що пам'ять про побратимів назавжди залишиться в серцях наших воїнів, а кожен українець завжди буде вдячний цим героям за їхній неймовірний подвиг.

Полеглі воїни Інтернаціонального легіону: фото

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти зберігають свою присутність у Чорному морі. На 4 кораблях та 1 підводному човні є 36 крилатих ракет, обстріл мирних українських міст досі можливий. Також в акваторії Чорного моря помітили 5 великих десантних кораблів ворога.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що закінчити війну можна ще цього року. Він додав, що це його оптимістичний прогноз.

А от радник міністра МВС Віктор Анрусів повідомив, що очікуваний контрнаступ ЗСУ відкладається, ймовірно, до вересня. Причина – деякі західні партнери затримують передачу важкої зброї. Для того, щоб успішно здійснювати контрнаступальні дії, потрібно мати перевагу в озброєнні, натомість зараз ситуація приблизно рівна.

Триває важка битва за Сєвєродонецьк. Окупанти кинули на штурм міста великі сили, але ЗСУ вдалося не просто втримати населений пункт – зараз вони намагаються взяти його під свій повний контроль. Бої тривають, ситуація на полі бою динамічна.

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