В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

В Украине еще раз продолжили военное положение и мобилизацию. Президент Зеленский подписал законы 26 января.

Что известно о продлении военного положения?

Президент подписал закон №4757 о продлении срока действия военного положения в Украине и №4758 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Таким образом с 3 февраля военное положение и мобилизацию будет продлен еще на 90 суток. А именно – до 4 мая 2026 года.

Напомним, что голосование Верховной Рады проходило 14 января. "За" тогда было 333 и 312 нардепов соответственно.

В целом это уже произошло 18-й раз с начала полномасштабного вторжения.

Мобилизация в Украине: последние новости