В Украине раздавался сигнал воздушной тревоги: что происходило

По всей стране объявляли ракетную опасность. Россияне поднимали в небо МиГ-31К.

Во всех областях нашей страны существовала угроза ракетных ударов.

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Носитель "Кинжалов" в небе

В 16:00 Воздушные силы сообщили об опасности обстрелов для всей Украины. Причина тому – взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Военные призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Уже в 16:13 самолет оккупантов отошел от потенциальных пусковых рубежей.

Незадолго до взлета российского носителя "Кинжалов" для северных регионов уже объявляли тревогу. Она была связана с угрозой применения баллистики.

Так, в половине четвертого Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Конотопа, которая затем сменила курс на Нежин.

По состоянию на сейчас известно, что противник нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района. Предварительно погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы.

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