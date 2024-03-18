В Украине раздавался сигнал воздушной тревоги: что происходило
По всей стране объявляли ракетную опасность. Россияне поднимали в небо МиГ-31К.
Во всех областях нашей страны существовала угроза ракетных ударов.
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Носитель "Кинжалов" в небе
В 16:00 Воздушные силы сообщили об опасности обстрелов для всей Украины. Причина тому – взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Военные призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Уже в 16:13 самолет оккупантов отошел от потенциальных пусковых рубежей.
Незадолго до взлета российского носителя "Кинжалов" для северных регионов уже объявляли тревогу. Она была связана с угрозой применения баллистики.
Так, в половине четвертого Воздушные силы предупредили о движении ракеты в направлении Конотопа, которая затем сменила курс на Нежин.
По состоянию на сейчас известно, что противник нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района. Предварительно погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы.
Ночная атака 18 марта: что известно
- В ночь на 18 марта Россия массированно ударила по Украине "Шахедами" и ракетами.
- Так, враг выпустил 22 ударных дрона. Из них силам ПВО удалось сбить 17. Работа противовоздушной обороны проходила в пределах многих областей: Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской.
- Как сообщили военные, атака "Шахедами" происходила в несколько волн. Россияне запустили дроны из Приморско-Ахтарска. БПЛА выполняли сложные маневры, изменяя направления движения по маршруту следования.
- Кроме беспилотников, оккупанты использовали также ракеты. Они выпустили 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 по Сумщине.
- В Криворожском районе обломок одного из беспилотников попал в многоэтажку в Кривом Роге, в результате чего вспыхнул пожар. Пришлось эвакуировать 30 жителей жилого дома.
- В Хмельнитчине в результате падения обломка дрона пострадала женщина 1976 года рождения.
- В Кировоградской области враг 9 раз ударил по пяти объектам промышленности. Одно предприятие повреждено критически. Также разрушения получили 11 жилых домов.