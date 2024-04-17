Будет очень удивлять врага, - авиаэксперт сказал, на что способен новый украинский дрон-камикадзе

Работники оборонно-промышленного комплекса презентовали президенту Владимиру Зеленскому новую модель украинского ударного беспилотника. Название, стоимость и количество изготовленных дронов пока держат в тайне.

Однако известно, что БПЛА может нести 3 килограмма взрывчатки на расстояние более 100 километров. Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский поделился с 24 Каналом другими интересными деталями разработки украинских инженеров.

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Мощное изделие

Авиационный эксперт отметил, что не стоит называть украинский дрон-камикадзе аналогом российского "Ланцета". Во-первых, Россия похитила технологию у Израиля. Во-вторых, у БПЛА различаются формы построения.

Благодаря скорости 180 километров в час украинский беспилотник может наносить удары по целям, которые движутся медленнее 140 километров в час – например, дроны "Орлан-10", "Zala" и тот самый "Ланцет". То есть БПЛА способен поражать как наземные, так и воздушные объекты.

Еще одним важным нововведением для дрона-камикадзе стала возможность работать в режиме нескольких БПЛА с учетом того, что в небе есть ретранслятор, который ими управляет. Также украинское изделие может самостоятельно захватить цель и отработать по ней благодаря системе "машинного зрения".

Плюс дополнительно имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Довольно мощная такая "приблуда", которая будет активно удивлять нашего врага,

– подчеркнул Храпчинский.

Уже работает на фронте

Важным аспектом является то, как подчеркнул эксперт по авиации, что украинский ударный БПЛА сейчас активно проходит испытания не на полигоне, а на поле боя. Уже есть положительные результаты его использования.

Сейчас главная задача – поиск систем, которые будут уничтожать российские разведывательные беспилотники. Путем применения именно ударных дронов украинские военные могут решить эту проблему.

Относительно любого сравнения украинских изделий с российскими, то я бы этого не делал. Потому что Россия копирует что угодно в мире. Украинцы самостоятельно разрабатывают очень большое количество интересных вещей, которые активно работают на линии фронта и будут работать дальше,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Другие детали об украинском ударном дроне

Беспилотник имеет электрический двигатель и запускается из катапульты. Х-образный фюзеляж обеспечивает высокую маневренность и возможность поражения как статических, так и подвижных целей по различным траекториям.

Дрон может нести осколочную, термобарическую или бронебойную боевую часть, последняя может пробивать до 40 миллиметров брони.

Теоретически дрон может даже поразить вертолеты, которые зависают или пролетают на встречных курсах.

Сейчас беспилотник находится на этапе доказательства, но в условии постоянных применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику.