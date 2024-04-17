Будет очень удивлять врага, - авиаэксперт сказал, на что способен новый украинский дрон-камикадзе
Работники оборонно-промышленного комплекса презентовали президенту Владимиру Зеленскому новую модель украинского ударного беспилотника. Название, стоимость и количество изготовленных дронов пока держат в тайне.
Однако известно, что БПЛА может нести 3 килограмма взрывчатки на расстояние более 100 километров. Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский поделился с 24 Каналом другими интересными деталями разработки украинских инженеров.
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Мощное изделие
Авиационный эксперт отметил, что не стоит называть украинский дрон-камикадзе аналогом российского "Ланцета". Во-первых, Россия похитила технологию у Израиля. Во-вторых, у БПЛА различаются формы построения.
Благодаря скорости 180 километров в час украинский беспилотник может наносить удары по целям, которые движутся медленнее 140 километров в час – например, дроны "Орлан-10", "Zala" и тот самый "Ланцет". То есть БПЛА способен поражать как наземные, так и воздушные объекты.
Еще одним важным нововведением для дрона-камикадзе стала возможность работать в режиме нескольких БПЛА с учетом того, что в небе есть ретранслятор, который ими управляет. Также украинское изделие может самостоятельно захватить цель и отработать по ней благодаря системе "машинного зрения".
Плюс дополнительно имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Довольно мощная такая "приблуда", которая будет активно удивлять нашего врага,
– подчеркнул Храпчинский.
Уже работает на фронте
Важным аспектом является то, как подчеркнул эксперт по авиации, что украинский ударный БПЛА сейчас активно проходит испытания не на полигоне, а на поле боя. Уже есть положительные результаты его использования.
Сейчас главная задача – поиск систем, которые будут уничтожать российские разведывательные беспилотники. Путем применения именно ударных дронов украинские военные могут решить эту проблему.
Относительно любого сравнения украинских изделий с российскими, то я бы этого не делал. Потому что Россия копирует что угодно в мире. Украинцы самостоятельно разрабатывают очень большое количество интересных вещей, которые активно работают на линии фронта и будут работать дальше,
– отметил Анатолий Храпчинский.
Другие детали об украинском ударном дроне
- Беспилотник имеет электрический двигатель и запускается из катапульты. Х-образный фюзеляж обеспечивает высокую маневренность и возможность поражения как статических, так и подвижных целей по различным траекториям.
- Дрон может нести осколочную, термобарическую или бронебойную боевую часть, последняя может пробивать до 40 миллиметров брони.
- Теоретически дрон может даже поразить вертолеты, которые зависают или пролетают на встречных курсах.
- Сейчас беспилотник находится на этапе доказательства, но в условии постоянных применений в зоне боевых действий, где дрон уже успешно уничтожает вражескую технику.