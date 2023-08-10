Можно разводиться во время беременности: Рада приняла изменения в Семейном кодексе
Верховная Рада приняла за основу изменения в Семейном кодексе, касающиеся расторжения брака. В Украине решили разрешить разрывать брак во время беременности жены.
"За" законопроект №5492, дающий возможность предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, проголосовало 232 депутата, пишет 24 Канал.
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Теперь брак можно будет расторгать до 1 года ребенка
Депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины, авторами которого является группа народных депутатов во главе с Мариной Бардиной.
В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является "устранение препятствий в реализации права на брак и права на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".
Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих от домашнего насилия.
В Украине предлагают ввести еще один государственный праздник
- В Украине предлагают ввести новый праздник – День благодарения. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде. Автор законопроекта №9574 – нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
- Мазурашу отметил, что праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень, когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
- День благодарения предлагают сделать 22 октября.