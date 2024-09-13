В Украине самый высокий уровень смертности в мире, а рождаемость – самая низкая, – ЦРУ

Украина имеет самый высокий уровень смертности в мире и наименьший показатель рождаемости. В пятерку с самым высоким уровнем смертности также вошли Литва, Сербия, Латвия и Румыния.

Об этом свидетельствуют последние данные из отчетов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) об уровне смертности и рождаемости в мире. Так, смертность в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, а рождаемость – в несколько раз меньше.

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В Украине самый высокий уровень смертности в мире

В ЦРУ опубликовали новую статистику по уровню смертности и рождаемости в мире. Так, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

Высокий уровень смертности также зафиксирован в Литве, Сербии, Латвии и Румынии. При этом Россия и Беларусь занимают 9 и 10 место соответственно по уровню смертности в мире.



10 стран с самым высоким уровнем смертности в мире / Скриншот

В то же время наименьший уровень смертности в Катаре, где на 1000 человек 1,4 смерти.

Что касается уровня рождаемости, то Украина занимает последнее место. Так, на 1000 человек в стране только 6 новорожденных детей. Низкий уровень рождаемости также во французском владении Сен-Пьер и Микелон, где показатель рождаемости 6,4 на 1000 человек.



10 стран с самым низким уровнем рождаемости / Скриншот

Самый высокий уровень рождаемости имеет Нигер, где на 1000 человек 46,6 рождения.

К слову, в августе Опендатабот опубликовал неутешительную статистику по демографической ситуации в Украине. Так, по приблизительным подсчетам, смертность в Украине втрое превышает рождаемость. Так, за первое полугодие 2024 года зафиксировано 250 972 смертей и только 87 655.

Больше всего смертей фиксировали в Днепропетровской области, однако – этот регион имеет и самый высокий уровень рождаемости.