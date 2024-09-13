Про це свідчать останні дані зі звітів Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) про рівень смертності та народжуваності у світі. Так, смертність в Україні становить 18,6 на 1000 осіб, а народжуваність – у кілька разів менша.

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В Україні найвищий рівень смертності у світі

У ЦРУ опублікували нову статистику щодо рівня смертності та народжуваності у світі. Так, рівень смертності в Україні складає 18,6 на 1000 осіб, що є найвищим показником у світі.

Високий рівень смертності також зафіксовано у Литві, Сербії, Латвії та Румунії. При цьому Росія та Білорусь обіймають 9 та 10 місце відповідно за рівнем смертності у світі.



10 країн з найвищим рівнем смертності у світі / Скриншот

Водночас найменший рівень смертності у Катарі, де на 1000 осіб 1,4 смертей.

Що стосується рівня народжуваності, то Україна посідає останнє місце. Так, на 1000 людей в країні лише 6 новонароджених дітей. Низький рівень народжуваності також у французькому володінні Сен-П'єр і Мікелон, де показник народжуваності 6,4 на 1000 осіб.



10 країн з найнижчим рівнем народжуваності / Скриншот

Найвищий рівень народжуваності має Нігер, де на 1000 людей 46,6 народжень.

До слова, у серпні Опендатабот опублікував невтішну статистику щодо демографічної ситуації в України. Так, за приблизними підрахунками, смертність в Україні утричі перевищує народжуваність. Так, за перше півріччя 2024 року зафіксовано 250 972 смертей і лише 87 655.

Найбільше смертей фіксували у Дніпропетровській області, однак – цей регіон має і найвищий рівень народжуваності.