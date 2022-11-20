В Украине снова будут плановые отключения: где не будет света 21 ноября
Источник:Укрэнерго
После массированных ракетных обстрелов, энергетическая система Украины получила серьезные повреждения. Поэтому плановые отключения будут продолжаться и 21 ноября.
В Украине 21 ноября будут продолжаться плановые отключения. В то же время, аварийных пока не прогнозируют.
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Где не будет света
21 ноября плановые отключения света продлятся во всех регионах Украины с 00:00 21 ноября до 00:00 22 ноября. В Укрэнерго отметили, что энергетики работают над возобновлением электроснабжения для всех украинцев.
В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома,
– сообщили в Укрэнерго.
Графики плановых отключений в своих регионах вы можете найти на сайте облэнерго:
- График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО".
- График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАИВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
- График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
- График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО"
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