В Украине снова будут плановые отключения: где не будет света 21 ноября

После массированных ракетных обстрелов, энергетическая система Украины получила серьезные повреждения. Поэтому плановые отключения будут продолжаться и 21 ноября.

В Украине 21 ноября будут продолжаться плановые отключения. В то же время, аварийных пока не прогнозируют.

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Где не будет света

21 ноября плановые отключения света продлятся во всех регионах Украины с 00:00 21 ноября до 00:00 22 ноября. В Укрэнерго отметили, что энергетики работают над возобновлением электроснабжения для всех украинцев.

В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. В понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома,

– сообщили в Укрэнерго.

Графики плановых отключений в своих регионах вы можете найти на сайте облэнерго:

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Россия не может противостоять нашим воинам на фронте, потому пытается воевать против мирного населения, атакуя энергетические объекты. В частности, во время массированных ракетных атак, таких как 15 ноября, когда оккупанты запустили более 90 ракет. Таким образом, враг хочет посеять панику среди украинцев и стремится к переговорам. Однако все замыслы врага провалятся, ведь украинский народ не сломается. Своими действиями враг не только не вызвал паники, но и усилил поддержку Украины.