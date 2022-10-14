В Украине собирают на "Ловца шахидов": за донат можно выиграть браслет из металла "Азовстали"

Monobank совместно с платформой United24 и блоггером Игорем Лаченковым запустили сбор средств на "ловца иранских дронов". За донат можно будет принять участие в розыгрыше металлических браслетов из "Азовстали".

"Ловец шахидов" – кодовое название: сколько денег нужно собрать

"Ловец шахидов", как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, это кодовое название для системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские БПЛА.

Внимание Этого недостаточно, – Зеленский озвучил, сколько систем ПВО имеет Украина

Цель – собрать 100 миллионов гривен на систему противодействия дронам. Мы не можем раскрыть их производителя и название, но оно точно поможет обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Защитите от ударов наши объекты критической инфраструктуры. Именно такие системы стоят на вооружении стран НАТО.

– сообщил Михаил Федоров.

Один "Ловец" стоит примерно 50 миллионов гривен, Украина хочет купить минимум два.

Обратите внимание! Сбор продлится с 9 часов утра 14 октября до 23 часов вечера 15 октября.

Вот ссылка на Банке.

За донат можно выиграть браслет из "Азовстали" с подписью Залужного

Чтобы подчеркнуть всю важность этого собрания, ко Дню защитников и защитниц Украины организаторы решили разыграть между участниками 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ".

Сто браслетов подписал Главнокомандующий Валерий Залужный. Браслеты нельзя купить, а только выиграть за донат.



Браслет с подписью Залужного, который получат сто участников сбора / Фото Михаил Федоров

Минимальный донат – 5 гривен. Каждые 5 гривен – это один шанс победить в розыгрыше. Чем больше донат, тем больше шансов.

80 браслетов с автографом Залужного гарантированно получат те, кто задонатит более 100 тысяч гривен. Остальные 20 разыграют между всеми участниками.

Почему этот сбор действительно важен

В последние дни Россия начала массово применять дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Ими 13 октября российская армия атаковала Киевскую область дронами. А 10 октября – Киев и северные области Украины.

Кроме того, Россия продолжает действовать как террорист устраивая массированные атаки по городам Украины и разрушая критическую инфраструктуру страны.

После массированных ракетных ударов России 10 октября практически в половине регионов была повреждена критическая инфраструктура. Для возобновления стабильной работы электросистемы в Укрэнерго анонсировали веерные отключения.

Фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несгибаемости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

Украину мощно усилят в небе, когда ждать системы ПВО: смотреть видео