В Украине суды начали освобождать от службы мужчин, которых мобилизовали с нарушениями

Защищать государство от оккупантов является обязанностью его граждан, однако иногда военкоматы призывают на службу с нарушением требований закона. В таких случаях призывник может обратиться в суд.

По состоянию на сентябрь 2022 года прецедентов освобождения от военной службы уже несколько. В частности, суды начали освобождать от армии многодетных родителей.

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Многодетные родители могут быть мобилизованы только по собственному желанию

Так, в августе 2022 года Винницкий окружной административный суд признал противоправным и отменил призыв мужчины, который воспитывает трех малолетних детей. Это призывник подтвердил удостоверением отца многодетной семьи.

Как отметили в суде, согласно закону "О мобилизации" военнообязанные мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства. Поэтому когда военкомат издавал приказ о мобилизации, он должен был учесть это, и его обязали исключить солдата из списков личного состава.

Как объяснили свое решение в военкомате

В военкомате по-своему трактовали закон "О мобилизации" и решили, что поскольку один ребенок не родной мужчине, то и он не может считаться многодетным отцом. Однако это не так. В Винницком суде подчеркнули – определяющим фактом является именно содержание трех и более детей, а не родственные связи. Более того, эта норма исчерпывающая и не может толковаться иначе.

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Такие решения не единичны

Адвокат Роман Лихачев сообщил, что известно как минимум о еще трех подобных случаях в:

Виннице;

Закарпатье;

Ровно.

Во всех случаях суд обязал командиров воинских частей принять решение об освобождении мужчин от военной службы.

Мобилизация женщин в Украине: последние новости

С 1 октября в Украине вводится военный учет для женщин определенных специальностей. Юрист Роман Лихачев сказал, что до сих пор до конца не урегулирован вопрос, как будут определять эти специальности: по диплому или по месту работы.

На фоне этих новостей многих женщин интересует, могут ли их забрать в армию, если мужчина уже служит в Вооруженных Силах. Поскольку в соцсетях распространяют многие фейки, юрист Роман Лихачев дал разъяснение.

Если же женщина сама желает вступить в ряды ВСУ, ей не нужно ждать октября. Фактически единственным требованием является удовлетворительное состояние здоровья.

Обратите внимание – могут ли объявить тотальную мобилизацию женщин: смотрите видео