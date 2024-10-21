В Украине была тревога из-за угрозы ракетных обстрелов: в каких регионах опасно
Россия непрерывно терроризирует Украину. Утром было обстреляно несколько городов, а еще враг поднимал МиГ. Теперь существует опасность от ракетных пусков, 24 Канал собирает детали.
Утром 21 октября оккупанты ударили баллистикой по Запорожью и "Шахедами" – по Сумам. В обоих случаях целились по жилой застройке. Также обстреляли Кривой Рог. К сожалению, в Запорожье много раненых, а из-под завалов достали тело жертвы.
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Что известно об угрозе ракетных обстрелов 21 октября
Есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. (Карта интерактивная, поэтому данные могут меняться) Угроза применения баллистического вооружения из Курской области – в областях, где объявлена воздушная тревога.
Где сейчас тревога
Обновление от Воздушных сил
Тревога охватила половину Украины
ВС предупредили об опасности
Есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
(Карта интерактивная, поэтому данные могут меняться)
Угроза применения баллистического вооружения из Курской области – в областях, где объявлена воздушная тревога.