В Украине была тревога из-за угрозы ракетных обстрелов: в каких регионах опасно

21 октября 2024, 14:48
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Автор: Ирина Чеботникова

Россия непрерывно терроризирует Украину. Утром было обстреляно несколько городов, а еще враг поднимал МиГ. Теперь существует опасность от ракетных пусков, 24 Канал собирает детали.

Утром 21 октября оккупанты ударили баллистикой по Запорожью и "Шахедами" – по Сумам. В обоих случаях целились по жилой застройке. Также обстреляли Кривой Рог. К сожалению, в Запорожье много раненых, а из-под завалов достали тело жертвы.

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Что известно об угрозе ракетных обстрелов 21 октября

15:22, 21 октября

Где сейчас тревога

15:21, 21 октября

Обновление от Воздушных сил

  • Отбой угрозы по областям.
  • Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
  • Угроза применения авиационных средств поражения, для прифронтовых областей.
14:50, 21 октября

Есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

14:47, 21 октября

Тревога охватила половину Украины

(Карта интерактивная, поэтому данные могут меняться)

14:35, 21 октября

ВС предупредили об опасности

Угроза применения баллистического вооружения из Курской области – в областях, где объявлена воздушная тревога.