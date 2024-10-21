В Украине была тревога из-за угрозы ракетных обстрелов: в каких регионах опасно

Россия непрерывно терроризирует Украину. Утром было обстреляно несколько городов, а еще враг поднимал МиГ. Теперь существует опасность от ракетных пусков, 24 Канал собирает детали.

Утром 21 октября оккупанты ударили баллистикой по Запорожью и "Шахедами" – по Сумам. В обоих случаях целились по жилой застройке. Также обстреляли Кривой Рог. К сожалению, в Запорожье много раненых, а из-под завалов достали тело жертвы.

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Что известно об угрозе ракетных обстрелов 21 октября