В Украине тревога: какие регионы под угрозой
19 апреля 2024, 21:52Читати новину українською
В ряде областей есть угроза баллистики. Где сейчас тревога – расскажет 24 Канал.
Где сейчас тревога
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
– написали в ВС в 21:52.
Мониторинговые каналы сообщили, что зафиксирована цель на Сумщине – ракета летит в сторону Киевской области. Воздушные силы проинформировали о скоростной цели на Черниговщине в 21:56.
Далее мониторы написали о возможной работе ПВО. Официальной информации по этому поводу еще нет.