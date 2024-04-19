В Украине тревога: какие регионы под угрозой

В ряде областей есть угроза баллистики. Где сейчас тревога – расскажет 24 Канал.

Где сейчас тревога

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,

– написали в ВС в 21:52.

Мониторинговые каналы сообщили, что зафиксирована цель на Сумщине – ракета летит в сторону Киевской области. Воздушные силы проинформировали о скоростной цели на Черниговщине в 21:56.

Далее мониторы написали о возможной работе ПВО. Официальной информации по этому поводу еще нет.