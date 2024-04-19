Де зараз тривога

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога,

– написали в ПС о 21:52.

Моніторингові канали повідомили, що зафіксовано ціль на Сумщині – ракета летить у бік Київської області. Повітряні сили поінформували про швидкісну ціль на Чернігівщині о 21:56.

Монітори написали про можливу роботу ППО. Офіційної інформації щодо цього ще нема.



Тривога станом на 22:00 19 квітня / Скриншот 24 Каналу

Слід сказати, що тривога швидко охопила Україну – зараз більшість областей червона. Спершу сигнал тривоги пролунав у Києві та області, а також у Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій і Чернігівській областях. За три хвилини до них долучилися Дніпропетровська, Полтавська та Сумська області. А потім почервоніли західні регіони – Волинська, Тернопільська, Хмельницька та Рівненська області.

Нове попередження від ПС

О 22:09 Повітряні сили наголосили, що окупанти активні на багатьох напрямках.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!

– написали там.

У деяких областях гучно

На жаль, близько десятої стало відомо про вибухи в місті Конотоп на Сумщині. Про це повідомив мер.

