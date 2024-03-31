В Украине была угроза баллистики: оккупанты запускали цель по Одессе

31 марта 2024, 09:41
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Утром 31 марта во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением. Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

10:01, 31 марта

Отбой тревоги в Одесской области.

10:00, 31 марта

В Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги.

09:41, 31 марта

Сообщается, что цель, которая двигалась на Одессу, исчезла.

09:39, 31 марта

Мониторинговые каналы отметили о цели на Одессу.

09:37, 31 марта

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Автор: Ірина Марціяш