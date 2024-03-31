В Украине была угроза баллистики: оккупанты запускали цель по Одессе
Утром 31 марта во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением. Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
Отбой тревоги в Одесской области. В Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги. Сообщается, что цель, которая двигалась на Одессу, исчезла. Мониторинговые каналы отметили о цели на Одессу. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Отбой тревоги в Одесской области.
В Николаевской и Херсонской областях объявили отбой воздушной тревоги.
Сообщается, что цель, которая двигалась на Одессу, исчезла.
Мониторинговые каналы отметили о цели на Одессу.
В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.