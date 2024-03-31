В Украине была угроза баллистики: оккупанты запускали цель по Одессе

Утром 31 марта во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с угрозой атаки баллистическим вооружением. Об этом предупреждали жителей Украины Воздушные силы ВСУ.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.