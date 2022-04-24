В Украине уже погибли 213 детей из-за вооруженной агрессии России
24 апреля 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 213 детей. Раненых еще больше – 389.
В Офисе генпрокурора отмечают – эти данные еще не окончательны. Ведь пока сложно установить цельную картину на временно оккупированных и освобожденных территориях, где разбирают завалы.
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В каких областях пострадали дети
Больше детей пострадало на Донетчине – аж 122 ребенка. Далее следуют следующие области:
- Киевская – 114.
- Харьковская – 91.
- Черниговская – 66.
- Херсонская – 44.
- Николаевская – 43.
- Луганская – 37.
- Запорожская – 27.
- Сумская – 17.
- Киев – 16.
- Житомирская – 15.
23 апреля российская ракета попала в жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек, среди которых мама и трехмесячный младенец.
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