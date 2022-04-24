В Украине уже погибли 213 детей из-за вооруженной агрессии России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли уже 213 детей. Раненых еще больше – 389.

В Офисе генпрокурора отмечают – эти данные еще не окончательны. Ведь пока сложно установить цельную картину на временно оккупированных и освобожденных территориях, где разбирают завалы.

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В каких областях пострадали дети

Больше детей пострадало на Донетчине – аж 122 ребенка. Далее следуют следующие области:

Киевская – 114.

Харьковская – 91.

Черниговская – 66.

Херсонская – 44.

Николаевская – 43.

Луганская – 37.

Запорожская – 27.

Сумская – 17.

Киев – 16.

Житомирская – 15.

23 апреля российская ракета попала в жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек, среди которых мама и трехмесячный младенец.

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