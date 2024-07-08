В Украине была воздушная тревога: какова причина

В Украине объявляли новую воздушную тревогу вечером 8 июля. Была угроза из Крыма.

Почти сразу после того, как по Украине начал звучать сигнал воздушной тревоги, стало известно, что в Запорожье взрывы.

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Почему была тревога

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

– написали в Воздушных силах в 21:09.

На 21:12 красными стали едва ли не все регионы Украины. Исключением был Запад нашего государства.

Где была тревога / Скриншот 24 Канала

Воздушные силы и мониторинговые каналы не привели новых данных о вечерней атаке. 24 Канал дополнит эту новость, как только появятся новые подробности.

Напомним, что сегодня враг жестоко обстрелял столицу Украины и ряд других городов. Особенно циничным был удар по детской больнице "Охматдет". Мы собрали в один материал, что известно об ударе по "Охматдету".