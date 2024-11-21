В Украине воздушная тревога во всех областях: в Днепре слышали взрывы

Воздушную тревогу по всей Украине объявили утром 21 ноября. Причина – угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы, пишет 24 Канал. Примечательно, что ударные дроны этой ночью в воздушном пространстве отсутствуют.

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Воздушная тревога ночью 21 ноября: что произошло

Утром 21 ноября, в 05:03, мгновенно по всей Украине объявили воздушную тревогу. Через минуту Воздушные силы сообщили причину.

Угроза применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога,

– говорилось в сообщении.

В различных сообществах телеграма начали писать о возможности применения "дальней баллистики", к примеру РС-26. А также о взлете МиГ-31К, носителя ракеты Х-47М2 "Кинжал". Как бы там ни было, а угроза возникла для всех регионов страны.

А в 05:18 Воздушные силы сообщили, что фиксируют скоростную цель в направлении Днепра. И там услышали взрывы, как сообщили в Суспільному. Был ли это "Кинжал", или "Искандер-К", как предполагают в сети, пока точной информации нет.

В 05:22 Воздушные силы отдельно уточнили: воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Мониторинговые сообщества добавили, что самолетов в воздухе несколько штук.