27 февраля, 17:57
2

В Украине впервые испытали баллистическую ракету FP-7

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты FP-7 с дальностью поражения до 200 километров.
  • Соучредитель компании Денис Штиллерман поделился видео испытания ракеты.

Компания Fire Point показала испытания баллистической ракеты FP-7. Она имеет дальность поражения до 200 километров и боевую часть 150 килограммов.

Об этом сообщил соучредитель компании Денис Штиллерман.

Как испытывали ракету FP-7?

Компания-производитель крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" Fire Point испытала свою новую ракету – баллистическую FP-7.

Соответствующее видео распространил Денис Штиллерман в X. Его он подписал лаконично: "Поздравляем FP-7".

Испытания ракеты FP-7: смотрите видео

Справка: FP-7 – это баллистическая ракета производства Fire Point. Ее заявленная дальность – 200 километров, а максимальная скорость – 1500 метров в секунду, точность имеет погрешность в 14 метров. Боевая нагрузка ракеты составляет 150 килограммов. Ракета является аналогом российской C-400.

Что в Fire Point рассказывали о FP-7?