В Украине недостаточно систем ПВО, а ракеты к ним заканчиваются, – СМИ

Россияне пытаются обойти системы ПВО и попасть в критическую инфраструктуру. Пока Украина не может обеспечить защиту неба по всей территории.

Заместитель командира батальона, капитан Владимир Климин, работающий с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области, рассказал американским журналистам, что у Украины нет достаточного количества подразделений противовоздушной обороны. Поэтому нельзя прикрыть от ракет и дронов всю страну.

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"Есть россияне, которые не дураки и умеют думать, поэтому они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или данные разведки о том, где мы есть. Нас тоже пытаются победить. Но если система видит цель и нацеливается на нее, она ее сбивает" , – объяснил Климин.

Нужно заменить старые системы

В Washington Post рассказали, что расположение противовоздушной обороны Украины постоянно меняется. Это нужно для лучшего их позиционирования для ракетных маршрутов, которыми могут воспользоваться россияне.

Отметили, что проблема Украины также состоит в том, что большинство систем ПВО являются советскими. То есть даже по лучшему сценарию им более 30 лет.

NASAMS и предоставленные Германией системы IRIS-T гораздо более совершенны для определения целей, интегрируя различные источники радиолокационных данных и затем поражая их. Нужно заменить наши старые системы, потому что они не смогут справиться с этими угрозами в ближайшее время. И у нас заканчиваются ракеты, – сказал Денис Смажный, начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины.

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