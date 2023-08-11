В Украине заработали 50 новых камер фиксации нарушений ПДД: где именно

Сегодня, 11 августа, в Украине заработало еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Также возобновили работу тех камер, которые отключали из-за войны.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновляет свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.

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Камеры впервые заработают в следующих населенных пунктах:

Бердичев : улица Одесская, 27, направление направления прибора – улица Волочаевская;

: улица Одесская, 27, направление направления прибора – улица Волочаевская; Кривой Рог : Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица 21-й бригады Национальной гвардии;

: Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица 21-й бригады Национальной гвардии; Кривой Рог: Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица Днепровское шоссе;

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица Днепровское шоссе; Сумы : улица Харьковская, 111, направление направления прибора – улица Войска Запорожского;

: улица Харьковская, 111, направление направления прибора – улица Войска Запорожского; Ужгород: улица Минайская, 8, направление направления прибора – улица Антона Макаренко;

улица Минайская, 8, направление направления прибора – улица Антона Макаренко; Ужгород : улица Минайская, 24, направление направления прибора – проспект Свободы;

: улица Минайская, 24, направление направления прибора – проспект Свободы; Черновцы : проспект Независимости, 125, направление направления прибора – улица Героев Майдана;

: проспект Независимости, 125, направление направления прибора – улица Героев Майдана; Черновцы : проспект Независимости, 94, направление направления прибора – улица Небесной сотни;

: проспект Независимости, 94, направление направления прибора – улица Небесной сотни; Черновцы : улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора – улица Александра Щербанюка;

: улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора – улица Александра Щербанюка; Черновцы : улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора – улица Клубная;

: улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора – улица Клубная; Черновцы : на 0 км+972 автодороги М-19-03, направление направления прибора – Черновицкая объездная дорога;

: на 0 км+972 автодороги М-19-03, направление направления прибора – Черновицкая объездная дорога; Винницкая область : на 491 км+090 автодороги М-30, направление направления прибора – Умань;

: на 491 км+090 автодороги М-30, направление направления прибора – Умань; Винницкая область : на 490 км+890 автодороги М-30, направление направления прибора – Винница;

: на 490 км+890 автодороги М-30, направление направления прибора – Винница; Закарпатская область : на 2 км+395 автодороги Н-09, направление направления прибора – село Верхний Коропец;

: на 2 км+395 автодороги Н-09, направление направления прибора – село Верхний Коропец; Закарпатская область : на 7 км+734 автодороги М-08, направление направления прибора – улица Доманинская;

: на 7 км+734 автодороги М-08, направление направления прибора – улица Доманинская; Тернопольщина : на 328 км+315 автодороги М-19, направление направления прибора – Тернополь;

: на 328 км+315 автодороги М-19, направление направления прибора – Тернополь; Тернопольщина : на 268 км+641 автодороги М-19, направление направления прибора – Кременец;

: на 268 км+641 автодороги М-19, направление направления прибора – Кременец; Тернопольщина : на 158 км+740 автодороги М-30, направление направления прибора – поселок Великие Борки;

: на 158 км+740 автодороги М-30, направление направления прибора – поселок Великие Борки; Черновицкая область: на 100 км+356 автодороги Р-62, направление направления прибора – Сторожинец.

Почему функционирование системы фиксаций скорости требуется В июне 2020 года в Киеве заработали первые 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным МВД, за год функционирования системы количество нарушений снизилось в 10 раз, а количество ДТП в этих местах уменьшилось втрое.