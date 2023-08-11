В Украине заработали 50 новых камер фиксации нарушений ПДД: где именно
11 августа 2023, 13:40Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Сегодня, 11 августа, в Украине заработало еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Также возобновили работу тех камер, которые отключали из-за войны.
Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, 31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и сейчас возобновляет свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые.
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Камеры впервые заработают в следующих населенных пунктах:
- Бердичев : улица Одесская, 27, направление направления прибора – улица Волочаевская;
- Кривой Рог : Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица 21-й бригады Национальной гвардии;
- Кривой Рог: Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора – улица Днепровское шоссе;
- Сумы : улица Харьковская, 111, направление направления прибора – улица Войска Запорожского;
- Ужгород: улица Минайская, 8, направление направления прибора – улица Антона Макаренко;
- Ужгород : улица Минайская, 24, направление направления прибора – проспект Свободы;
- Черновцы : проспект Независимости, 125, направление направления прибора – улица Героев Майдана;
- Черновцы : проспект Независимости, 94, направление направления прибора – улица Небесной сотни;
- Черновцы : улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора – улица Александра Щербанюка;
- Черновцы : улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора – улица Клубная;
- Черновцы : на 0 км+972 автодороги М-19-03, направление направления прибора – Черновицкая объездная дорога;
- Винницкая область : на 491 км+090 автодороги М-30, направление направления прибора – Умань;
- Винницкая область : на 490 км+890 автодороги М-30, направление направления прибора – Винница;
- Закарпатская область : на 2 км+395 автодороги Н-09, направление направления прибора – село Верхний Коропец;
- Закарпатская область : на 7 км+734 автодороги М-08, направление направления прибора – улица Доманинская;
- Тернопольщина : на 328 км+315 автодороги М-19, направление направления прибора – Тернополь;
- Тернопольщина : на 268 км+641 автодороги М-19, направление направления прибора – Кременец;
- Тернопольщина : на 158 км+740 автодороги М-30, направление направления прибора – поселок Великие Борки;
- Черновицкая область: на 100 км+356 автодороги Р-62, направление направления прибора – Сторожинец.