В Украину были возвращены тела 501 погибшего

В Украину вернули 501 тело погибших. Российская сторона утверждает, что они могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом 16 июля сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращении тел погибших?

В дальнейшем следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры, чтобы установить личности каждого из репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести. Украины,

– говорится в сообщении.

Также Коордштаб поблагодарил за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий Международному Комитету Красного Креста.

Отдельно выразили благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мер ЦВД ВСУ.

Предыдущий обмен состоялся 18 июня. Тогда в Украину вернули тела 522 погибших, которые могли принадлежать павшим украинским военным.