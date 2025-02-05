Поддерживает с первых дней: чем важен визит министра иностранных дел Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Украину 5 февраля 2025 года. Визит Дэвида Лемми, вероятно, связан с укреплением сотрудничества между странами.

Есть надежда, что Лимми прибыл в Киев с чем-то важным для нашего государства. Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что Великобритания в начале полномасштабного вторжения России была для Украины крайне важным союзником.

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Поддержка союзников Украины

Андрей Крамаров отметил, Великобритания стала страной, которая первая предоставила нашему государству дальнобойное оружие, в частности ракеты Storm Shadow.

Великобритания уже не является членом Европейского Союза, но остается членом НАТО. Это государство во внешней политике находится в определенном балансе между ЕС и США,

– сказал он.

Военно-промышленный комплекс Великобритании частично связан с Соединенными Штатами Америки.

Военный эксперт предположил, что визит Дэвида Лемми обусловлен вопросом военной помощи для Украины. Говорится о том, как в дальнейшем наше государство будет сотрудничать с Великобританией в этом направлении. В частности, какие виды вооружения будут получать ВСУ.

К слову, Великобритания выделила Украине новый пакет помощи новый пакет помощи на 55 миллионов фунтов стерлингов (около 68,7 миллиона долларов), который направят на энергетику, бизнес и социальную поддержку. В частности, 17 миллионов фунтов пойдут на энергетические проекты, 10 миллионов – на поддержку бизнеса, а 25 миллионов – на развитие социальных систем.