В Украину прибыли все обещанные Германией танки Leopard 2 и БМП Marder, – Spiegel

В Украину наконец прибыли 18 танков Leopard 2, которые ранее передала Германия. А еще примерно 40 немецких боевых машин пехоты Marder помогают Украине противостоять российской агрессии.

Как пишет издание, последние танки отправились из Германии в конце прошлой недели и только 27 марта пересекли украинскую границу.

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Ранее стало известно, что украинские военнослужащие почти закончили обучение на Leopard 2 и Германия вскоре сможет отправить их в Украину. Высокопоставленный представитель Бундесвера рассказал, что бойцы ВСУ тренировались от 12 до 14 часов в день 6 дней в неделю в течение пяти недель.

Немецкие инструкторы остались очень довольны украинскими солдатами.

Украинские бойцы оказались не только невероятно мотивированными, но и очень способными к изучению как техники, так и принципов работы,

– сказал командир школы танковых войск в Мюнстере Бьорн Шульц.

Он добавил, что было сделано все возможное, чтобы обеспечить лучшую подготовку бойцов ВСУ.

Что известно о передаче Leopard 2

25 января Германия после долгих сомнений одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В общем, Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard, хотя сначала говорилось лишь о 14 таких танках.

Leopard 2 считается одним из самых современных основных боевых танков на мировом рынке вооружений. Он превосходит российские танки главным образом благодаря своей мощнейшей огневой мощи, которая обычно может уничтожать вражеские цели с первого выстрела. Кроме того, Леопард может вести огонь во время движения.