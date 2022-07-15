В Украину прибыли первые РСЗО M270: чем они отличаются от HIMARS

В Украину приехали первые реактивные системы залпового огня M270. Они станут хорошей компанией HIMARS на поле боя.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил наших партнеров за помощь.

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Чем M270 отличается от HIMARS

M270 MLRS – самая мощная американская реактивная система залпового огня. Они осуществляют 12 выстрелов в минуту на расстояние в 120 километров и может накрывать огнем площадь до 25 гектаров.

Стоимость одной РСЗО составляет от 5,5 миллиона долларов, однако цена зависит от модификации.

M270 MLRS может получать информацию о враге даже от самолетов-разведчиков. Это упрощает процесс наведения на цель и экономит время.

Помимо США, такие системы есть в Греции, Турции, Финляндии, ОАЭ, Эстонии и многих других государствах.

M270 и HIMARS называют "ближайшими родственниками". Однако они отличаются шасси и количеством пусковых контейнеров, пишет BBC. Так, в M270 два пусковых контейнера смонтированы на гусеничном шасси. Зато у HIMARS только один такой же блок установлен на шестиколесном грузовике.

К слову, M270 и HIMARS могут использовать ракету М26 или ее улучшенную современную версию M26A1.

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