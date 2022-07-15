Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував нашим партнерам за допомогу.

До речі Військовий експерт пояснив, чому окупанти так бояться HIMARS

Найпотужніша РСЗВ у США

M270 MLRS – найпотужніша американська реактивна система залпового вогню. Вони здійснюють 12 пострілів за хвилину на відстань у 120 кілометрів та можуть накривати вогнем площу до 25 гектарів. Машину у бойову готовність приводять за 20 секунд, для цього потрібні 3 людини.

Вартість однієї такої РСЗВ становить від 5,5 мільйона доларів, однак ціна залежить від модифікації.

M270 MLRS може отримувати інформацію про ворога навіть від літаків-розвідників. Це спрощує процес наведення на ціль та економить час.

Крім США, такі системи є в Греції, Туреччині, Фінляндії, ОАЕ, Естонії та багатьох інших державах. Розробляла РСЗВ американська компанія Lockheed Marteen. Вона призначена для швидкого виконання завдань.

Чим M270 відрізняються від HIMARS

M270 та HIMARS називають "найближчими родичами". Проте вони відрізняються шасі та кількістю пускових контейнерів, пише BBC. Так, в M270 два пускові контейнери змонтовані на гусеничному шасі. Натомість у HIMARS лише один такий самий блок встановлений на шестиколісній вантажівці.

До слова, M270 та HIMARS можуть використовувати ракету М26 або її покращену сучасну версію M26A1.

Зверніть увагу! В українських військових теж на озброєнні була одна з версій M270. Вона б'є як некерованими реактивними снарядами, так і тактичними балістичними ракетами. Некеровані ракети працюють на комфортній дистанції до 45 кілометрів.

До речі, радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що за тиждень HIMARS завдали 50 ударів по ворогу без жодного промаху. В окупантів починається паніка, адже вони не знають, як впоратися з ситуацією.

Дивіться більше – переламає всіх окупантів: що відомо про M142 HIMARS: відео