"Их очень много": Резников ждет в Украине Leopard, Challenger и Abrams
4 февраля 2023, 12:09Читати новину українською
Источник:Алексей Резников
В Минобороны анонсировали прибытие большого количества западных танков в Украину уже скоро. Среди обещанной техники – современные Leopard, Challenger и Abrams.
Глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что "танковая коалиция" в поддержку Украины официально создана и активно развивается.
Внимание Опережают все графики: воины ВСУ быстро осваивают западную технику
Скоро мы будем с радостью приветствовать Leopards, Challengers and Abrams на украинской земле. Их очень много,
– заявил министр.
Резников не уточнил, когда конкретно наступит "скоро" и сколько именно танков подразумевается под "очень много".Важно! К "танковой коалиции" присоединились уже 12 участников. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. В МИД Украины отметили, что работа продолжается. Важно увеличить количество участников, а также количество танков, которые получат ВСУ.
К теме Далее – вступление в НАТО: к чему приведут поставки западного оружия Украине
Как быстро Украина может получить обещанные танки
- Западные союзники анонсировали масштабные поставки танков в Украину. Украинский посол во Франции сообщил, что в общей сложности обещано более 320 бронемашин из разных стран.
- Их поставки не произойдут одновременно. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок ожидается 120-140 танков. Ожидается, что первые танки прибудут в Украину уже в марте.
- 3 февраля стало также известно, что Германия готова поставить Украине еще 88 танков "Леопард" первого поколения. Хотя это и старые танки, это все равно уже дополнительное количество к тому, что было объявлено раньше.