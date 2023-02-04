"Их очень много": Резников ждет в Украине Leopard, Challenger и Abrams

В Минобороны анонсировали прибытие большого количества западных танков в Украину уже скоро. Среди обещанной техники – современные Leopard, Challenger и Abrams.

Глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что "танковая коалиция" в поддержку Украины официально создана и активно развивается.

Внимание Опережают все графики: воины ВСУ быстро осваивают западную технику

Скоро мы будем с радостью приветствовать Leopards, Challengers and Abrams на украинской земле. Их очень много,

– заявил министр.

Резников не уточнил, когда конкретно наступит "скоро" и сколько именно танков подразумевается под "очень много".

К "танковой коалиции" присоединились уже 12 участников. Украина получит Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. В МИД Украины отметили, что работа продолжается. Важно увеличить количество участников, а также количество танков, которые получат ВСУ.

К теме Далее – вступление в НАТО: к чему приведут поставки западного оружия Украине

Как быстро Украина может получить обещанные танки