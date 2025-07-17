В Украину вернули тела 1000 погибших

В Украину 17 июля удалось вернуть тела 1 000 погибших. Это произошло по результатам проведенных репатриационных мероприятий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Что известно о новом возвращении 1000 тел погибших в Украину?

В Коордштабе отмечают, что, по утверждению российской стороны, 1 000 тел принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел,

– говорится в заметке Координационного штаба.

Там также выразили благодарность за содействие возвращению тел Международному Комитету Красного Креста.

Отдельную благодарность Коордштаб выразил личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

К слову, в прошлый раз репатриационные мероприятия состоялись 16 июня, тогда Украине удалось вернуть 1 245 тел тогда возвращение тел было одним из этапов договоренностей, которых удалось достичь украинской и российской делегации в Стамбуле.