Нашему государству удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в плену. Еще четыре тела должны прибыть на днях.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Заметьте "Привет, я в Украине, мам": трогательное видео первых минут после возвращения бойца из плена

В Украину вернули тела 19 погибших в плену

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, рассказал о возвращении тел украинцев, погибших в российском плену.

И 19 тел я привез, они погибли в плену. Еще 4 привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть,

– заявил Котенко.

Стоит напомнить, что в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, в котором уже зафиксировали данные о 24 тысячах человек.