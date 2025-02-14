В пятницу, 14 февраля, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Украина вернула тела павших военных

В Коордштабе отметили, что среди возвращенных "на щите" защитников есть павшие из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского направлений, а также из моргов на территории России.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ, Объединенного центра при СБУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам, обороны Украины.