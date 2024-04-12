В Украину вернули тела 99 павших защитников
В Украину вернули 99 павших защитников. большинство из них воевали на Донецком направлении.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупредил, что личности погибших еще необходимо установить.
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В Украину вернули тела 99 защитников
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших воинов.
В частности удалось репатриировать 77 тел Защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух Защитников с Харьковского направления,
– сообщили в ведомстве.
В дальнейшем Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.
После этого представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения,
– добавили в КШППВ.
Как удалось вернуть тела
Сообщается, что павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.
Также в КШППВ отдельно поблагодарили за содействие Международному комитету Красного Креста.
Напомним, что 7 апреля в соцсети появилось видео, на котором сняли казнь украинских военнопленных. Предварительно, преступление произошло на Херсонщине в районе Крынкив.
Дмитрий Лубинец немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.
Он отметил, что пока ООН и МККК не прибегнут к конкретным действиям, а продолжат ограничиваться словами, страна – агрессор и в дальнейшем безнаказанно совершать военные преступления в Украине. Об этом заявил Дмитрий Лубинец.