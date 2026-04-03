В Укрэнерго ответили, будут ли выключать свет 4 апреля

В Украине на завтра, 4 апреля, не прогнозируют отключений электроэнергии. Однако, энергетики призывают ограничение электроприборами в пиковые часы.

Мощностей в энергосистеме хватит, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для всех украинцев. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что известно о графиках отключения электроэнергии на 4 апреля?

В регионах Украины не планируется применять ограничения энергоснабжения.

Завтра, в субботу, применение мер ограничения потребления не планируется,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Кроме того, энергетики подчеркнули, что следует ограничить использование мощных электроприборов. Это касается периода в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Несмотря на то, что Россия снизила интенсивность атак на энергосистему – она не прекращает их совсем. Но продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, что 3 апреля в Украине вводились графики отключения электроэнергии. Действовали ограничения на поставку электричества для промышленности и населения из-за предыдущих атак, а потребление электроэнергии снизилось на 7,9% по сравнению с предыдущим днем. Также в части областей действовали аварийные отключения. Это произошло вследствие массированной ракетно-дроновой атаки.

Обратите внимание! Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал 24 каналу, что отключения света могут вернуться. Причиной ухудшения ситуации стала пасмурная и дождливая погода.

