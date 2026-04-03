Мощностей в энергосистеме хватит, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для всех украинцев. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Смотрите также Украина планирует построить новую энергосистему: 1,3 гигаватта мощностей и ремонт без кредита ЕС
Что известно о графиках отключения электроэнергии на 4 апреля?
В регионах Украины не планируется применять ограничения энергоснабжения.
Завтра, в субботу, применение мер ограничения потребления не планируется,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Кроме того, энергетики подчеркнули, что следует ограничить использование мощных электроприборов. Это касается периода в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Несмотря на то, что Россия снизила интенсивность атак на энергосистему – она не прекращает их совсем. Но продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре.
Напомним, что 3 апреля в Украине вводились графики отключения электроэнергии. Действовали ограничения на поставку электричества для промышленности и населения из-за предыдущих атак, а потребление электроэнергии снизилось на 7,9% по сравнению с предыдущим днем. Также в части областей действовали аварийные отключения. Это произошло вследствие массированной ракетно-дроновой атаки.
Обратите внимание! Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал 24 каналу, что отключения света могут вернуться. Причиной ухудшения ситуации стала пасмурная и дождливая погода.
Что известно о последних атаках на украинскую энергосистему?
31 марта российские обстрелы на украинскую энергетику повлекли за собой обесточивание в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях. Энергетики смогли оперативно ликвидировать аварии и вернуть свет потребителям.
25 марта русская атака оставила Славутич без электроэнергии. Известно, что без света находились 21 тысяча человек. Энергетики приступили к восстановлению сразу, как разрешила ситуация безопасности. Критическая инфраструктура была подключена к резервным источникам питания, а связь и интернет оставались в беспрепятственном доступе.
Из-за вражеских обстрелов перебои с энергоснабжением были и в западных областях Украины. Во время массированной атаки русских войск под удар попали Тернопольская и Хмельницкая области. В Тернопольской области было зафиксировано попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты смогли оперативно вернуть свет в дома.