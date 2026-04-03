Потужності в енергосистемі вистачить, щоб забезпечити безперебійне енергопостачання для всіх українців. Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про графіки відключення електроенергії на 4 квітня?

В регіонах України не планують застосовувати обмеження енергопостачання.

Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується,

– йдеться у дописі Укренерго.

Крім того, енергетики наголосили, що варто обмежити використання потужних електроприладів. Це стосується періоду у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Попри те, що Росія зменшила інтенсивність атак на енергосистему – вона не припиняє їх зовсім. Та продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що 3 квітня в Україні запроваджували графіки відключення електроенергії. Діяли обмеження на постачання електрики для промисловості та населення через попередні атаки, а споживання електроенергії знизилося на 7,9% в порівнянні з попереднім днем. Також у частині областей діяли аварійні відключення. Це сталося внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Зверніть увагу! Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів 24 Каналу, що відключення світла можуть повернутися. Причиною погіршення ситуації стала похмура та дощова погода.

