В Украине изменили графики отключения света 1 июня

В Укрэнерго сообщили, что в Украине вечером, 1 июня, будут выключаться свет. Это относится как к обычным пользователям, так и к промышленности.

В Укрэнерго сообщили, что отключения будут действовать с 18 часов 1 июня до полуночи. Ведь оккупанты ночью атаковали топливно-энергетический сектор Украины.

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Что известно об отключении света в Украине

Сегодня (1 июня – 24 Канал) срок действия лимитов на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей изменен,

– заявили в Укрэнерго.

Там объяснили, что ограничения будут действовать на территории всей страны с 18 по полночь 1 июня.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений", – предупредили энергетики.



Графики отключения света в Украине изменили

Кстати, вечером 31 мая в Укрэнерго сообщили, что лимиты на потребление света будут действовать с 18 по 23 часов по всей Украине. При превышении облэнерго может применять графики почасовых отключений.