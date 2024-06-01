В Укренерго повідомили, що відключення діятимуть з 18 години 1 червня до опівночі. Адже окупанти вночі атакували паливно-енергетичний сектор України.

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Що відомо про відключення світла в Україні

Сьогодні (1 червня – 24 Канал) термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено,

– заявили в Укренерго.

Там пояснили, що обмеження діятимуть на території всієї країни з 18 по північ 1 червня.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – попередили енергетики.



Графіки відключення світла в Україні змінили

До речі, ввечері 31 травня в Укренерго повідомили, що ліміти на споживання світла діятимуть з 18 по 23 годину по всій Україні. При перевищенні обленерго може застосовувати графіки погодинних відключень.