В Укрэнерго предупредили о возможном отсутствии света: как узнать, отключат ли его у вас
Источник:Укрэнерго
Ракетные обстрелы России повредили не один объект инфраструктуры, и для их оперативного восстановления необходима экономия электроэнергии. Именно поэтому в Укрэнерго анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября.
Как сообщили в компании, этот день Украина должна прожить с очень экономным потреблением электроэнергии. Однако украинцы могут узнать, отключат ли свет именно на их улицах.
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Почему будут выключать электроэнергию
Как отметили в Укрэнерго, предпосылкой такого решения стало и то, что из-за уменьшения светового дня и похолодания украинцы начали потреблять больше электроэнергии.
Но сейчас нам нужно очень сознательно и бережно подойти к потреблению электроэнергии, чтобы пройти следующую зиму как можно лучше.
– отметили в компании.
Также ранее сообщалось, что уменьшение нагрузки на электросистемы необходимо для того, чтобы ее работники могли отремонтировать повреждения, нанесенные Россией.Обратите внимание! На 19 октября страна-террористка повредила почти 40% электростанций Украины.
Как узнать, выключат ли у вас свет
Согласно предупреждению, 20 октября с 7:00 до 22:00 во всех городах Украины могут выключать электроэнергию. Однако ее потребителям не нужно думать, где и когда это случится, ведь отключение света на той или иной улице определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).
А, как известно, операторы распределительных сетей сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Их перечень и ссылки на них можно посмотреть на сайте Министерства энергетики Украины .
Также сообщение об выключении света вы можете найти:
- в новостных лентах,
- в специально отведенном для этих сообщений разделе облэнерго,
- в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты облэнерго в разных мессенджерах.
Отключение света в Украине: последние новости
- Стало известно, что из-за отключения света 20 октября как минимум в трех областях не будет работать коммунальный электрический транспорт. Речь идет о Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.
- После 10 октября украинцы не раз призывали экономить электроэнергию и ограничить пользование ею в часы пик. Также потребителям рассказали, что может сделать каждый, чтобы сэкономить электричество .
- Также украинцам дали советы, как действовать , если Россия "выключит" свет надолго.
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