Что могут разрабатывать в Укроборонпроме: предположение полковника запаса

В Укроборонпроме анонсировали достойный "ответ" иранским дронам, однако не сообщили деталей. Эксперты говорят, что это, вероятно, будет ударный беспилотник, который составит достойную конкуренцию враждебному вооружению России.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он предполагает, что в Укроборонпроме разработают что-то вроде ударного беспилотника.

К теме Укроборонпром совместно со страной НАТО будет строить завод по производству боеприпасов

По его словам, пока нет смысла разрабатывать что-нибудь другое, у нас хватает средств и разведки.

Но пока что нам не хватает ударных беспилотников. К тому же это не такая большая проблема – разработать беспилотник. Особенно, учитывая наши возросшие возможности за счет натовских друзей,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому военный эксперт считает, что, скорее всего, это будут именно ударные беспилотники. "Пока мы можем называть это "неопознанный летающий объект", который взрывается при "выходе" на цель", – добавил он.

Укроборонпром рассказал о своей разработке

В госконцерне сообщили, что готовят достойный ответ на дроны Shahed-136. По их словам, разработку "чего-то" уже завершают. Дальность этого "чего-то" – 1 тысяча километров, а вес боевой части – 75 килограммов.

В Укроборонпроме также отметили, что не могут пока подробно рассказать о том, чем занимаются. Зато отметили, что предпочитают молчаливую работу 24/7.

К слову, утром 17 октября оккупанты атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Под удар попал Шевченковский район столицы – пострадал дом. В результате погибли 4 человека. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что оккупанты запустили 28 дронов-камикадзе, из которых 23 дрона сбили ПВО.