В Укрзализныце назвали главного подозреваемого в кибератаке на систему компании

Недавно на системы Укрзализныци была осуществлена ​​мощная кибератака. В компании главным подозреваемым в этом считается Россия.

Там также отметил, что Укрзализныця уже третий год страдает и от атак на физическую инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского в понедельник, 31 марта, передает "Интерфакс-Украина".

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Удалось установить методы российских спецслужб

Перцовский рассказал, что Укрзализныцю неоднократно пытались атаковать хакеры.

Железная дорога третий год подряд находится под вражескими атаками физической инфраструктуры. И очень много уже было попыток атаковать нашу киберинфраструктуру. И на этот раз была на самом деле директируемая, очень хорошо спланированная, продуманная ИТ-атака,

– сказал он.

Глава правления АО "УЗ" отметил, что было сделано все, чтобы минимизировать влияние кибератаки на движение поездов – ни один поезд не остановился.

Исследования показывают, что за этот период своевременность прибытия рейсов составила 96%.

Перцовский также рассказал, что машинисты получили свои сообщения о некоторых ограничениях скорости в ручном формате, а работники станций работали 2 – 3 смены, чтобы принять все грузы.

Кибератака на Укрзализныцю началась в 5:30 утра 23 марта. Дежурная смена внезапно потеряла возможность мониторинга инфраструктуры и сразу сообщила об этом руководству.

Сейчас специалисты пытаются разобраться в тактике действий хакеров, чтобы подобные события на критических объектах не повторились.

Также уже удалось установить инструменты российских хакеров и проследить методы, которые присущи российским службам.