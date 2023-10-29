В российском Усинске горит нефтебаза, раньше там слышали "хлопки": уже есть погибший

В республике Кома загорелась нефтебаза. Пока МЧСники пытались погасить пожар в одном резервуаре, огонь опрокинулся на другой.

Причины возгорания пока неизвестны. Российские СМИ пишут, что перед тем, как нефтебаза вспыхнула, раздавались "хлопки".

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Один человек погиб, другой – ранен

В городе Усинске на территории промзоны загорелся резервуар с нефтью. В результате инцидента один человек погиб, известно также и об одном пострадавшем.

В местных властях говорят, что сначала раздался взрыв, а затем произошло возгорание. Также там уверяют, что резервуар, охваченный пожаром, был пустой и предполагают, что, вероятно, произошла "детонация остаточных газов".

В российском Усинске "горячо" / Скриншот

Пока тушили один, загорелся другой

Пока спасатели пытались обуздать пожар в одном резервуаре, огонь опрокинулся на другой, заполненный нефтью на высоту от 5 – 7 метров.

Впрочем, местные власти утешают, что "нефтепровод расположен под землей, угрозы нет, а рядом с горящими резервуарами – резервуары с водой".

Чрезвычайная ситуация в Усинске обострилась: видео

Для укрощения огня задействовали также пеноподъемник / Скриншот

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