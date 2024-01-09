В защитное ограждение возле КПП Белого дома в Вашингтоне врезался внедорожник
Источник:CBS News
В защитное ограждение возле КПП Белого дома в Вашингтоне врезался внедорожник. Водитель оперативно задержан.
Проход по ближайшей стороне улицы пришлось на время перекрыть.
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Подробности инцидента
В 18:00 по местному времени водитель столкнулся с наружными воротами Белого дома. Об этом сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.
На кадрах с места происшествия видно что-то вроде серебристого или серого Cadillac Escalade с номерами Virginia. Пока транспорт не забрали с места ДТП, движение на улице было затруднено.
Автомобиль врезался в ворота Белого дома: смотрите видео
Президента Байдена не было в Белом доме во время аварии.
Известно, что водитель задержан. Официально в Белом доме пока не предоставили никакой информации о нем и непонятно, будут ли предъявлены какие-либо обвинения.
Сотрудники правоохранительных органов, информированные об инциденте, сообщили CBS News, что водителем был мужчина, который, вероятно, испытывает проблемы с психическим здоровьем, однако он не несет угрозы. По словам офицеров, после заключения он находится под наблюдением.
Известно, что водитель по-прежнему находится под стражей, а расследование продолжается.
Это уже не первое подобное событие
- Стоит отметить, что в мае прошлого года водитель грузовика U-Haul въехал в барьеры безопасности на площади Лафайет через дорогу от Белого дома. Согласно судебным документам, во время ареста у 19-летнего водителя был с собой нацистский флаг.
- Похожий инцидент был в 2019 году. Секретная служба сообщила, что водитель пытался проникнуть в комплекс Белого дома, пройдя за служебным автомобилем через ворота.
- В апреле 2023 года двухлетний малыш получил звание младшего злоумышленника Белого дома. Ребенок протиснулся через металлическое ограждение и проник на территорию здания. Пока проходил "план перехвата", доступ к комплексу пришлось ненадолго ограничить.