"Это было неприятное прощание": как может действовать Трамп после встречи с Зеленским
Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон между лидерами Украины и США случился спор. Это может иметь негативные последствия для Украины и мира, однако такая ситуация указывает и на серьезные изменения в Соединенных Штатах Америки.
Если Дональд Трамп изменит свою риторику и начнет сотрудничать с Россией, в частности добывать редкоземельные металлы на оккупированных территориях Украины, то это сделает его военным преступником. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что перепалка между президентами стала очень неприятным, но четким прощанием.
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Украине необходима поддержка
Юрий Рашкин предположил, что единственным положительным следствием встречи Зеленского и Трампа является то, что Европа теперь сможет сконцентрироваться на помощи Украине.
Трамп показал насколько он предсказуем и как надо действовать (европейцам – 24 Канал),
– сказал он.
Трамп отходит от демократии
Рашкин высказал мнение, что Дональд Трамп, учитывая последние контакты с Россией, может отойти от демократии и начать сотрудничать со странами, которые ранее подпадали под санкции США.
Вероятно, все для того, чтобы перекрыть те потребности, которые Соединенные Штаты Америки ранее решали с помощью сотрудничества с Европой.
Однако меня больше беспокоит, на кого Украина теперь сможет положиться в смысле помощи. Европа – да, но как насчет Канады и Южной Кореи. Южнокорейцы могут сыграть очень важную роль, ведь Ким Чен Ын угрожает им, то есть дикторы идут в атаку,
– отметил политический деятель из США.
Отметим, Дональд Трамп намерен восстановить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, считая это преимуществом для всего мира. Он заявил, что хорошо ладит с главой КНДР и стремится наладить контакты с другими мировыми лидерами.