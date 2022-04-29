В Васильевке на Запорожье стало больше российских военных: используют гражданских как щит

Враг прилагает большие усилия над удержанием оккупированных городов на Юге. Враг наращивает силы и прикрывается гражданскими, чтобы не попасть под огонь ВСУ.

В Запорожье продолжается активная борьба с российскими оккупантами. Враг пытается во что бы то ни стало укрепить свои позиции и хочет использовать для этого мирных украинцев.

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Васильковка и Пологовский район

Жители Васильковки сообщили о том, что количество оккупантов в городе существенно выросло. Они дислоцируются в жилых кварталах, чтобы укрыться за гражданскими как за живым щитом. Также враг раздает медикаменты и гуммопомощь только тем, кто соглашается на сотрудничество, большинство жителей города отвечают отказом.

Напряженная ситуация и в Пологовском районе. Каждый день оккупанты создают новые разрушения, постоянно обстреливая Орехов и Гуляйполе. Удары врага также приходятся на соседние населенные пункты.

Вражеские обстрелы

Россияне решили "приветствовать" визит генсека ООН в Киев обстрелом нашей столицы. Также враг не прекращает бомбить Харьков, также ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект в Хмельницкой области.

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