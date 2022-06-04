В Ватикане выпустили серебряную монету в поддержку Украины

Чтобы помочь Украине, в Ватикане была выпущена специальная серебряная монета. Это произошло на 100-й день полномасштабного вторжения России в наше государство, то есть 3 июня.

Стоимость одной такой монеты – 50 евро . Все изъятые из продажи средства Ватиканский офис филателии и нумизматики (CFN) передаст Папе Римскому Франциску на благотворительные цели в пользу украинского народа.

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Ватикан выпустил специальную монету для поддержки Украины

На сайте CFN отмечается, что новая серебряная монета весом 23 грамма посвящена теме мира в Украине. На одной стороне изображена украинская семья , которая шагает с чемоданом из разрушенного дома, а на обратной – голубь с веткой оливкового дерева.

Над дизайном монеты работали ватиканские художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго. На лицевой стороне латиницей и кириллицей написаны слова "Мир - Pax" . На обороте кроме голубя виднеется герб Франциска, а также отчеканенная часть молитвы , которую Папа Римский прочитал во время аудиенции 16 марта 2022 года.

Монета в поддержку Украины в Ватикане / Фото CFN

В описании монеты на сайте CFN говорится, что Монетный двор Ватикана вместе с выпуском этой монеты присоединяется к призывам прекратить применение оружия и вернуться к диалогу.

Кстати, на сайте Ватиканского офиса филателии и нумизматики купить монету онлайн нельзя . Скорее всего, весь тираж уже успели раскупить, или монету можно приобрести непосредственно только в Ватикане.

Последние новости из Ватикана: коротко

Папа Римский Франциск в начале мая заявил, что просил о встрече с Путиным в Москве, но не получил никакого ответа. В то же время собственный визит в Киев понтифик назвал "некоторым временем".

Впоследствии Франциск в Ватикане встретился с супругами двух защитников Мариуполя – Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. Украинки показали Папе Римскому фото наших воинов, которые тогда находились на "Азовстали", и призвали понтифика помочь.

Секретарь Ватикана по международным отношениям Ричард Галлагер заявил , что резиденция Папы Римского готова поспособствовать проведению переговоров между Украиной и Россией, однако для этого требуется приглашение от обеих сторон.

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