В Великобритании назначили нового министра обороны вместо Бена Уоллеса

В Великобритании после отставки Бена Уоллеса назначили нового министра. Министерство обороны страны возглавит Грант Шеппс.

Ранее источники в правительстве говорили журналистам, что именно он является фаворитом на этот пост. На прошлой неделе политик посещал Украину.

Смотрите также Бен Уоллес подал в отставку с должности министра обороны Великобритании: кого могут назначить

Что известно о назначении нового министра обороны Британии

Журналистам на Даунг-стрит подтвердили имя нового министра обороны Великобритании.

Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании,

– написало издание.

Кстати, ранее Грант Шеппс в правительстве премьер-министра Риши Сунака работал главой Министерства энергетики и углеродной нейтральности.

Стоит заметить, что политик уже в пятый раз возглавит министерство за свою карьеру. Ведь он:

в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;

в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;

неделю в 2022 году – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.

Грант Шеппс станет министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Последний был министром с 2019 года при трех премьерах и выступал за предоставление военной помощи Украине.

Смотрите также Шеппс прокомментировал свое назначение на должность главы Минобороны и вспомнил Украину

Поездка в Украину и беженцы: кратко о Гранте Шеппсе