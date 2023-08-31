В Великобритании назначили нового министра обороны вместо Бена Уоллеса

31 августа 2023, 11:44
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Источник:

Sky News

В Великобритании после отставки Бена Уоллеса назначили нового министра. Министерство обороны страны возглавит Грант Шеппс.

Ранее источники в правительстве говорили журналистам, что именно он является фаворитом на этот пост. На прошлой неделе политик посещал Украину.

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Что известно о назначении нового министра обороны Британии

Журналистам на Даунг-стрит подтвердили имя нового министра обороны Великобритании.

Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании,
– написало издание.

Кстати, ранее Грант Шеппс в правительстве премьер-министра Риши Сунака работал главой Министерства энергетики и углеродной нейтральности.

Стоит заметить, что политик уже в пятый раз возглавит министерство за свою карьеру. Ведь он:

  • в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;
  • в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;
  • неделю в 2022 году – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.

Обратите внимание! Грант Шеппс станет министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Последний был министром с 2019 года при трех премьерах и выступал за предоставление военной помощи Украине.

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Поездка в Украину и беженцы: кратко о Гранте Шеппсе

  • Грант Шеппс 25 августа 2023 написал, что посетил Украину. Политик отметил, что увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании Путина и агрессии России.
  • Весной 2022 года он присоединился к британской государственной программе Homes for Ukraine и разместил беженцев из Украины у себя. В доме министра поселилась семья из трех поколений и их домашний любимец.
  • Кстати, Грант Шеппс – бизнесмен. Он изучал финансы и управление в Городском университете Манчестера, впоследствии основал свою собственную компанию PrintHouse, занимающуюся печатью и рекламой.
  • В политику пошел от Консервативной партии в 2005 году, когда с третьей попытки избрался в Палату общин. После того как Дэвид Кэмерон стал новым лидером Консервативной партии, Шеппс стал вице-президентом партии и отвечал за избирательные вопросы.

Автор: Діана Квасневська