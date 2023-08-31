Министр иностранных дел (2014 – 2019) Павел Климкин прокомментировал 24 Каналу новое назначение. По его словам, для поддержки Украины стратегически ничего не изменится.

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"У нового министра обороны много личных связей [в Украине]. Я уверен, что на стратегическом уровне ничего не изменится", – отметил Климкин.

Как известно, 25 августа Шэппс посетил Киев, где встретился с украинскими министрами и представителями энергетической отрасли. Он обсудил поддержку Великобритании в восстановлении нашего государства.

Кроме того, Шэппс присоединился к программе "Оселя для України" и в апреле 2022 года приютил семью украинских беженцев.

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"Я считаю, Бену за многое должны быть благодарны. Он вложился не только как политик, но и личность. Он действительно заслужил быть частицей нашей истории", – убежден Климкин.

Так, в мае 2023 года Украина получила 28 танков Challenger 2 от Великобритании. Кроме того, именно Лондон первым принял решение о передаче дальнобойных ракет Storm Shadow. К тому же страна выявила лидерство в "коалиции истребителей".

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